Разведка Британии узнала, почему продвижение РФ на Донбассе замедлилось

Продвижение войск РФ на Донбассе замедлилось / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными. Это, вероятно, способствует медленной скорости продвижения войск РФ.

Об этом сообщила разведка минобороны Британии в Twitter.

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По утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы (БТГ), обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат.

"Для обеих сторон, сражающихся в оспариваемых городах, бои на передовой, вероятно, все чаще переходят к небольшим группам войск, обычно действующим в пешем порядке", – заявили в разведке.

Бои за Северодонецк

По данным минобороны Британии, все основные мосты через реку Северский Донец, связывающие Северодонецк с территорией, контролируемой Украиной, скорее всего, разрушены.

"Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские оккупанты массово погибают в боях на улицах Северодонецка, но их командование продолжает подвозить все новых и новых "будущих кульков".

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Напомним, что война в Украине приближается к поворотному моменту, который может определить долгосрочный исход вторжения России. Западные чиновники, ссылаясь на данные разведки, называют три вероятных сценария дальнейшего развития событий.