Разведчики нашли место, где будет храниться флаг Украины с "Азовстали"

Флаг из Мариуполя отдали в экспозицию в музее / Фото: Коллаж: Сегодня, Главное управление разведки Минобороны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины передал в экспозицию "Украина — распятие" Государственный флаг Украины, который развевался над заводом "Азовсталь". Экспозиция развернута в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщает ГУР МО.

Чтобы передать на пожизненное хранение реликвию, которая вскоре станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств российско-украинской войны, вместе с генерал-майором Кириллом Будановым музей посетили защитники Мариуполя. Переданный флаг ранее развевался над "Азовсталью" и, как и раненые воины, был спасен оттуда.

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Во время церемонии передачи флага руководитель отечественной военной разведки выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь.

На мероприятии были и жены защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся в плену. Они полны воодушевления и уверенности, они борются и будут бороться за своих мужей, отметили в ГУР.

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