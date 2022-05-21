Ракетный удар по Одессе и бои за Северодонецк: главное об атаках РФ за ночь

РФ продолжает обстреливать Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают штурмовать и наносить удары по населенным пунктам Украины. К сожалению, в результате обстрелов есть жертвы. В основном свои усилия захватчики бросили на Донбасс.
Сайт "Сегодня" собрал главную информацию относительно областей, где идет война.
Луганская область – бои идут в окрестностях Северодонецка, ликвидирован пожар на "Азоте"
Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка. В результате два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи.
Вечером возле своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.
Также ранено в ногу волонтера, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке. За день – около 50 разрушенных домов.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горской и Попаснянской громад, регулярно страдающих авиацией.
Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье – 16, пять – в Северодонецке.
Также россияне открыли огонь по школе и объединению "Азот" – там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на рядом производственные цеха.
Не менее горячо было в Лисичанске, где возникло возгорание бункера с углем на шахте.
Сейчас бои идут в окрестностях Северодонецка.
Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Авиационные удары по Харьковской области
На Слобожанском направлении главные усилия врага сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны Харьковской области.
В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.
Удар по Харькову
Вечером 20 мая в Харькове в результате вражеских обстрелов вспыхнул один из рынков города в Киевском районе. Огонь охватил торговые павильоны на площади в 1000 кв. м. В ГСЧС рассказали, что пожар удалось потушить только через четыре часа.
Ракетный удар по Одессе
Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К счастью, никто не пострадал.
"Враг продолжает обстрел объектов инфраструктуры и гражданского населения с целью устрашения. В преддверии был нанесен удар по одному из объектов инфраструктуры в области. Произошло определенное разрушение, но спасатели вовремя выполнили свою работу, поэтому у пострадавших нет. Последствия удара для мирного населения отсутствуют", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.