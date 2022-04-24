Путин провалил блицкриг в Украине по двум причинам – Жданов

Жданов назвал главные причины провала российского блицкрига в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, планируя блицкриг против Украины, не учел ментальность украинцев. Кроме того, с лучшей стороны себя показали украинские военачальники.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов выразил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Никто не ожидал такого сопротивления, никто не ожидал единения. Они не учли нашу ментальность, того, что здесь власть и народ, особенно в критических ситуациях, становятся одним целым. Это первый момент. Ну и второй момент: я бы все-таки отдал должное нашим военачальникам", – объяснил он.

По словам Жданова, украинское командование, "похоже, было готово к такому развитию событий".

"Мы начали жечь колонны с первых километров вторжения на нашу территорию, когда они шли практически походным маршем и без прикрытия. Я скажу, что это сыграло, может быть, одну из главных ролей в том, что у них к подходу к Киеву уже не хватало сил и средств для того, чтобы организовать какое-то сопротивление", – отметил военный эксперт.

Жданов также добавил, что важным фактором успешной обороны ВСУ на киевском направлении стало оперативное уничтожение мостов.

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"Река Ирпень стала огромным препятствием – взорвали дамбу на водохранилище, и началось затопление поймы", – сказал он.

Арестович спрогнозировал, когда закончится наступление РФ

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия будет пытаться наступать на отдельные территории Украины до Нового года.

"Через две, максимум три недели активная фаза затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры... Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу", – сказал Арестович.

Если наступление летом провалится, то РФ попытается еще накопить силы и в октябре совершит новое наступление.

"Так может и до Нового года идти. Надо понимать, что это уже не будет активной войной, – утверждает Арестович.

Озвучены потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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