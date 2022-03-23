"Путин приказал нам убивать гражданских": очередной перехват СБУ

Российские военные получили приказ не жалеть гражданское население Украины и открывать огонь на поражение.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупантов, который опубликовал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

-Магазины осматриваю, и бац, маленькая девочка с женщиной, пистолетик игрушечный лежит, в игрушечном – ну, магазин игрушек. И маленькая девочка такая пистолет хватает, ну и на нас... Я – х*ле надо? Да черт его знает, что они за "укропы".

- Путин же приказ дал, сказал – пох** на мирное население, вообще, кто сопротивляется – нах** без разговоров.

- Кстати, президент сказал – кто были здесь, в любое учебное заведение без экзаменов, без ничего поступают.

- Мы короче дом вскрываем, думаем тоже оружие. хлама там – ох**ть. Мы сегодня удачно сходили. Все нормально, погасим твой долг. Тут говорят – недельку еще, максимум две, и все закончится, – вот отрывки из перехваченного разговора захватчика.