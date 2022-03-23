"Путін наказав нам вбивати цивільних": чергове перехоплення СБУ

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Російські військові отримали наказ не шкодувати цивільне населення України та відкривати вогонь на ураження.
Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупантів, яку опублікував у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
- Магазини оглядаю, і бац, маленька дівчинка з жінкою, іграшковий пістолетик лежить, в іграшковому – ну, магазин іграшок. І маленька дівчинка така пістолет хапає, ну і на нас... Я – х*лі треба? Та дідько його знає, що вони за "укропи".
- Путін же наказ дав, сказав – пох** на мирне населення, взагалі, хто пручається – нах** без розмов.
– До речі, президент сказав – хто були тут, до будь-якого навчального закладу без іспитів, без нічого поступають.
- Ми коротше будинок відчиняємо, думаємо також зброя. Мотлоху там – ох**ти. Ми сьогодні вдало сходили. Все нормально, погасимо твій борг. Тут кажуть – ще тиждень, максимум два, і все закінчиться.
РФ відправлятиме на війну кримінальних злочинців і боржників
За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.
"З огляду на тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масову відмову від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей", – йдеться у повідомленні.
Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми із законом.