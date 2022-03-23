"Путін наказав нам вбивати цивільних": чергове перехоплення СБУ

Російські військові отримали наказ не шкодувати цивільне населення України та відкривати вогонь на ураження.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупантів, яку опублікував у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

- Магазини оглядаю, і бац, маленька дівчинка з жінкою, іграшковий пістолетик лежить, в іграшковому – ну, магазин іграшок. І маленька дівчинка така пістолет хапає, ну і на нас... Я – х*лі треба? Та дідько його знає, що вони за "укропи".

- Путін же наказ дав, сказав – пох** на мирне населення, взагалі, хто пручається – нах** без розмов.

– До речі, президент сказав – хто були тут, до будь-якого навчального закладу без іспитів, без нічого поступають.

- Ми коротше будинок відчиняємо, думаємо також зброя. Мотлоху там – ох**ти. Ми сьогодні вдало сходили. Все нормально, погасимо твій борг. Тут кажуть – ще тиждень, максимум два, і все закінчиться.