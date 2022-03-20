Путин готовит подземный город на случай ядерной войны – генерал Маломуж

Путин готовит бункер / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство РФ может готовить подземный город на востоке страны на случай ядерной войны. Россияне проводят полную ревизию подземных объектов.

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

Реклама

"Я не думаю, что будет ядерная война. Но то, что Путин будет держать весь мир на грани, – в этом нет никаких сомнений", – сказал генерал.

О возможной подготовке бункера косвенно свидетельствуют совершенные 17 марта правительственные рейсы. Во времена Союза там были подземные центры управления, где в автономном режиме можно было жить несколько месяцев.

Маломуж сказал, что Путин вряд ли нажмет "ядерную кнопку", но понимает, что война в Украине может стать детонатором глобального конфликта с НАТО.

Реклама

По словам генерала, россияне проводят полную ревизию подземных объектов, испытания скрытых в глубине под землей систем управления страной и войсками.

Маломуж добавил, что речь идет о закрытых подземных бункерах, глубиной в несколько десятков метров, о целом городке. Там имеются все системы связи, в том числе подземные коммуникации с другими регионами, автономное питание, независимое от внешних источников, автономная модель жизнеобеспечения, включая очищение воздуха. По оценкам Маломужа, в таких бункерах можно жить до года.

Генсекретарь ООН предупредил о возможной ядерной войне

Пока Запад решает, предоставлять ли Украине более мощное оружие для противостояния российскому агрессору или нет, Генсекретарь ООН понял, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Об этом сообщает издание "Welt".

Реклама

"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения и подавляющее большинство уничтоженной гражданской инфраструктуры были нанесены российскими вооруженными силами в войне с Украиной, что может привести к эскалации и глобальному конфликту", – отметил Антониу Гутерриш, четко назвав Россию агрессором.

Ранее он называл применение ядерного оружия "немыслимым". Теперь перспектива ядерного конфликта находится, по мнению генсека ООН, "в пределах возможного".

Читайте также: