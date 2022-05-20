Прятал соседей и пытался сбить самолет: пограничники рассказали об отважном пенсионере из Чернигова

Владимир Федорович пытался подстрелить вражеский самолет из обычного ружья / Фото: Коллаж: Сегодня

Житель Чернигова пытался сбить вражеский самолет из обычного ружья. Также он прятал в своем подвале от бомбардировок целую семью. Историю героического украинца рассказали в Госпогранслужбе.

Пятого марта над Черниговом был сбит российский самолет. Среди тех, кто в тот день стрелял по самолету, был и местный житель Владимир Федорович. Услышав в небе гул, он схватился за свое ружье.

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"Я из своего, парни их своего, и оно ух — и упало", — рассказывает он.

Как настоящий охотник, Владимир Федорович взял себе трофей на память — кусок от сбитого самолета.

Во время боев за Чернигов он помогал защитникам и жителям города. А во время бомбардировок в его подвале прятались соседи с детьми.

"В подвале были ребенок, мать и отец, теща, свекор... Может шесть, может восемь человек", — рассказал мужчина. Вспоминая эти дни, он даже заплакал.

На вопрос, пошел ли бы он в армию, если бы позволил возраст, Владимир Федорович говорит:

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"Я бы сегодня пошел! Пешком! На карачках бы полез!"

Бои за Чернигов

Чернигов оказался под вражескими бомбежками с самого начала крупномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Российские военные частично заблокировали город и постоянно подвергали его обстрелам.

В результате российских атак в городе был поврежден газопровод, были проблемы с водоснабжением и связью. В ночь с 22 на 23 марта в результате авиаудара российских войск был разрушен автомобильный мост через Десну, который использовался для эвакуации горожан и доставки гуманитарных грузов

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Бои завершились лишь 6 апреля отводом российских войск из Черниговской области

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