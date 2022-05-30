Прямиком в ад! ВСУ разгромили штурмовую группу оккупантов в Северодонецке

Украинские защитники взяли в плен и ликвидировали оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке украинские защитники разбили штурмовую группа 7 бригады российских оккупантов. В результате десантники 81 бригады взяли в плен двух солдат. Также некоторых противников ликвидировали.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Разгромлена штурмовая группа 7 бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81 бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированных территорий Григория Гуджиева", – рассказал он.

Также некоторые оккупанты из состава 7 бригады РФ ликвидированы.

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"Сбежали под грохот пушек": подробности разгрома оккупантов на Донбассе

В Луганской области украинские военные разбили оккупантов, пытавшихся прорваться через реку Северский Донец возле села Белогоровка. Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Блестящая победа украинской армии на Северском Донце! Российское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка Луганской области и селом Дроновка Донецкой области полностью разгромлено. Сегодня собственными глазами наблюдал уход и бегство российских войск с плацдарма у села Белогоровка", – пишет журналист.

По его словам, 8 суток подряд российские войска пытались прорваться через реку Северский Донец и создали три плацдарма.

"Но стойкость украинской пехоты, героическая атака наших танкистов, мощные удары артиллерии с корректировкой дронов, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери, и россияне просто не выдержали боя. Российские войска были выбиты постепенно с каждого плацдарма, и сегодня я имел честь видеть, как убегают под грохот украинских пушек российские танки от Белогоровки", – рассказал Бутусов.

Журналист добавил, что эта неудачная попытка стоила российской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных военных.

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