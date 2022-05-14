"Сбежали под грохот пушек": подробности разгрома оккупантов на Донбассе

Журналист Юрий Бутусов рассказал об успехе ВСУ в Луганской области и оценил потери кафиров

Юрий Бутусов рассказал о разгроме оккупантов в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области украинские военные разбили оккупантов, пытавшихся прорваться через реку Северский Донец возле села Белогоровка.

Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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"Блестящая победа украинской армии на Северском Донце! Российское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка Луганской области и селом Дроновка Донецкой области полностью разгромлено. Сегодня собственными глазами наблюдал уход и бегство российских войск с плацдарма у села Белогоровка", – пишет журналист.

По его словам, 8 суток подряд российские войска пытались прорваться через реку Северский Донец и создали три плацдарма.

"Но стойкость украинской пехоты, героическая атака наших танкистов, мощные удары артиллерии с корректировкой дронов, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери, и россияне просто не выдержали боя. Российские войска были выбиты постепенно с каждого плацдарма я имел честь видеть, как убегают под грохот украинских пушек российские танки от Белогоровки", – рассказал Бутусов.

Журналист добавил, что эта неудачная попытка стоила российской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных военных.

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