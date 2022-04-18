Прямая угроза для Киева ликвидирована, но есть другая опасность – Залужный

Залужный о ситуации в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники дали отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. Жителям этих регионов нужно быть осторожными, потому что оккупанты оставили немало мин, ловушек и растяжек. Непосредственная угроза для Киева ликвидирована, но остается опасность ракетно-бомбовых ударов по всей стране.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает пресс-служба Минобороны.
"Нам удалось ликвидировать прямую угрозу столице Украины городу Киеву. Однако для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов" , – отметил Залужный.
Он призвал украинцев соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля.
"Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником", – добавил генерал.
По словам Залужного, ситуация на южном направлении контролируется.
"Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В этой связи продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", – добавил Залужный.
Силы обороны стойко обеспечивают защиту Николаева от вероятных попыток противника возобновить наступление и уничтожать врага в пригороде Херсона. Также врагу не дают возможности продвинуться в направлении Запорожья.
"Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря", – отметил Залужный.
В последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.
Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.
"Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", – добавил Залужный.
Потери РФ
В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 600 человек;
- танков – 790;
- боевых бронированных машин – 2041;
- артиллерийских систем – 381;
- РСЗО – 130;
- средства ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 167;
- вертолетов – 147;
- автомобильной техники – 1487 ед.;
- кораблей/катеров – 8;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
- специальной техники – 27 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе заявили, что данные потерь уточняются.
Читайте также:
- Зеленский озвучил количество погибших украинских военных с начала войны.
- Украина за сутки нанесла РФ больше потерь, чем получила за 8 лет войны в Сирии.