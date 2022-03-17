Призыв закрыть небо над Украиной принял парламент уже третьей страны

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Парламент Латвийской Республики принял решение с призывом о закрытии неба над Украиной. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Таким образом Латвия вошла в тройку первых стран, принявших такие призывы, сообщил он.

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"Этим заявлением парламентарии Латвии выражают свою поддержку Украине, ее Защитникам и Народу Украины в борьбе против россии. Как безгранично небо, так же безгранична моя благодарность главе Сейма Латвии Инаре Мурниеце и всем депутатам. Пусть такой же безграничной будет решительность парламентов других стран. Закройте небо над Украиной!" – написал Стефанчук.

Кто еще призывал закрыть небо

Напомним, первым среди стран-членов НАТО призыв закрыть небо над Украиной принял парламент Эстонии.

Следующим такой призыв приняла Литва.

Закрытое небо – это система противовоздушной обороны НАТО. Само НАТО термин "закрытое небо" не использует. У ПВО НАТО вообще нет единого названия. ПВО НАТО – это несколько различных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой.

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НАТО опасается, что применение системы ПВО для защиты Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией.

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