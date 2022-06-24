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"Приземлили навсегда". Украинские военные сбили вражеский самолет

Мария Николаенко
24 июня, 21:47
Всего сбитых самолетов уже 217

ВСУ с помощью "Иглы" уничтожили очередной вражеский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский десантник сбил российский истребитель Су-25. Бронированный самолет оккупантов навсегда приземлен из ПЗРК "Игла". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Сделал это воин подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. На каком направлении это произошло, не уточняется.

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Это уже 217 сбитый самолет в активе украинских защитников.

Напомним, 18 июня в Донецкой области украинские военные также уничтожили вражеский самолет Су-25 с помощью ПЗРК "Игла". Это сделала 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

Потери России

С начала вторжения в Украину по состоянию на утро 24 июня российские военные потеряли 34 530 человек личного состава, а также много военной техники. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 100 кафиров. По данным ведомства, за прошедшие сутки армия РФ понесла наибольшие потери на Бахмутском и Славянском направлениях.

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Общие боевые потери врага на 24 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 530 (+100) человек ликвидировано,
  • танков – 1507 (+3),
  • боевых бронированных машин – 3637 (+5),
  • артиллерийских систем – 759 (+3),
  • РСЗО – 241 (+1),
  • средств ПВО – 99 (+0),
  • самолетов – 216 (+0),
  • вертолетов – 183 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
  • крылатых ракет – 137 (+0),
  • кораблей/катеров – 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5),
  • специальной техники – 60 (+0).