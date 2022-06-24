"Приземлили навсегда". Украинские военные сбили вражеский самолет

ВСУ с помощью "Иглы" уничтожили очередной вражеский самолет / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинский десантник сбил российский истребитель Су-25. Бронированный самолет оккупантов навсегда приземлен из ПЗРК "Игла". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Сделал это воин подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. На каком направлении это произошло, не уточняется.
Это уже 217 сбитый самолет в активе украинских защитников.
Напомним, 18 июня в Донецкой области украинские военные также уничтожили вражеский самолет Су-25 с помощью ПЗРК "Игла". Это сделала 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.
Потери России
С начала вторжения в Украину по состоянию на утро 24 июня российские военные потеряли 34 530 человек личного состава, а также много военной техники. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 100 кафиров. По данным ведомства, за прошедшие сутки армия РФ понесла наибольшие потери на Бахмутском и Славянском направлениях.
Общие боевые потери врага на 24 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 530 (+100) человек ликвидировано,
- танков – 1507 (+3),
- боевых бронированных машин – 3637 (+5),
- артиллерийских систем – 759 (+3),
- РСЗО – 241 (+1),
- средств ПВО – 99 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 183 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
- крылатых ракет – 137 (+0),
- кораблей/катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5),
- специальной техники – 60 (+0).