Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии посетили изуродованную оккупантами Бородянку (фото)

Канцелярия президента Польши опубликовала фото визита президентов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенты Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетили город Бородянка в Киевской области.

Фото визита опубликовала канцелярия президента Польши.

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"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – говорится в сообщении.

Напомним, волонтер с другом попали в плен к оккупантам в Мотыжине Киевской области. Мужчина выжил после расстрела и рассказал о зверствах российских военных.

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