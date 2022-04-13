Президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії відвідали понівечену окупантами Бородянку (фото)

Канцелярія президента Польщі опублікувала фото візиту президентів / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідали місто Бородянку в Київській області.

Фото візиту опублікувала канцелярія президента Польщі.

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"Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, волонтер з другом потрапили в полон до окупантів у Мотижині Київської області. Чоловік вижив після розстрілу та розповів про звірства російських військових.

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