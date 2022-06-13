Праздник для своих: на "Дне России" в Херсонской области охранников было больше, чем зрителей

Херсонцам не нужны чужие праздники/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жители Херсонской области проигнорировали празднование "Дня России". На "празднике" оккупантов охранников с оружием было больше, чем обычных людей.

Об этом сообщает оперативное компоновка "Юг".

Реклама

Подробности

"Жители Херсонской области проигнорировали празднование дня россии, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами. В своих обычаях рашисты привезли заангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны – на их недопразднике охранников с оружием было больше, чем зрителей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные листовки и повсюду наносили патриотические граффити.

Последний день России

В Киеве 12 июня под российским посольством прошла акция "Последний день России", посвященная дню РФ. Перед зданием повесили баннер и поставили могильный венок. Кроме того, еще один пришедший на акцию россиянин сжег свой российский паспорт. В акции приняли участие граждане РФ, а также политические мигранты.

Российский оппозиционер в эмиграции Андрей Сидельников нанес надпись: "Последний день России" на баннере, поставил под ним могильный венок и рассыпал пули, которые убивали украинских граждан.

Реклама

Еще один россиянин, пришедший на акцию, сжег свой российский паспорт. Мужчина живет в Украине уже почти год и с началом войны понял, что не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как оккупанты опозорились с "днем России" в Херсоне. Также мы рассказывали о ключевых целях российских оккупантов в Украине.