Появился снимок братской могилы на 300 метров, где хоронят жителей Мариуполя

Количество погибших жителей Мариуполя во время войны может достичь нескольких тысяч / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Появились спутниковые снимки 300-метровой братской могилы в Мангуше, куда, предположительно, российские оккупанты закапывают граждан Украины, погибших в Мариуполе. Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил на своем телеграм-канале, что в этом поселке военные РФ устроили массовые захоронения погибших мариупольцев.

Что известно

Снимки получила редакция "Радио Свобода" и разместила на своем сайте.

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"Согласно спутниковым снимкам, вырытая траншея здесь появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видна вырытая траншеей длиной более 300 метров и, вероятно, техника, которая ее роет. На более свежем спутниковом снимке за 9 апреля можно заметить, что траншея уже частично прирыта землей и расширена", – пишет издание.

Место массового захоронения мариупольцев / Фото Reuters

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Андрющенко рассказал журналистам, что тела погибших людей с улиц Мариуполя российские военные сначала свозят в разные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а затем складывают в пакеты и вывозят в места массовых захоронений.

Обстановка в Мариуполе