После обстрелов захватчиков на Донбассе вспыхнул самый большой деревянный храм Украины

Горит исторический Всехсвятский скит / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области из-за вражеского обстрела загорелось здание Всехсвятского скита. Об этом в Facebook написал офицер 95-й десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

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"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление русских варваров, для которых нет ничего святого", – рассказал Кочевенко.

В свою очередь УПЦ МП сообщили, что пламя полностью охватило главный храм обители.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", – говорится в сообщении.

Последние три дня город находится под плотным огнем и сильно разрушен. Много пожаров, поврежден Святогорский мост.

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Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 4 июня.

Ситуация в Донецкой области

Несколько дней назад во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.