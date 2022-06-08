"Подвал смерти" под Черниговом: Венедиктова назвала первые имена причастных военных РФ (фото)

Венедиктова назвала имена военных, причастных к зверствам под Черниговом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские правоохранители идентифицировали уже 9 российских военнослужащих, что устроили подвал смерти в селе Ягодное вблизи Чернигова. Все они поставлены в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Из-за их действий в Ягодном погибли 27 гражданских.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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Зверства в Ягодном

В марте оккупанты согнали более 300 человек в тесный подвал сельской школы. В образовательном учреждении был обустроен российский штаб, и гражданские стали их "живым щитом" – гарантией ненападения. Самому молодому пленнику было 1,5 месяца, самому старшему – 93. Всего в подземелье было 77 детей.

Их насильственно удерживали в бесчеловечных условиях: теснота и удушье, полная тьма, голод и жажда, полная антисанитария. Из-за этого в подвале с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских жителей. Также в это время в Ягодном русскими военными было убито еще 17 человек. Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала. Хоронить менее пяти покойников российские военные не разрешали.

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В подвале школы жили 300 человек. Фото: Ирина Венедиктова

Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала. Фото: Ирина Венедиктова

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Кто убивал гражданских под Черниговом

Доказательства причастности к преступлениям собраны в отношении следующих оккупантов:

Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Айгарим Монгуш – рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Назити Монгуш – сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Ариан Хертек – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.

Саян Хомушко – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ

Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Кэжик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 РФ.

Подозреваемые. Фото: Ирина Венедиктова

Ранее мы писали, что во время оккупации Черниговской области россияне захватили в плен сына украинской защитницы. Они требовали от военной данные об объектах ВСУ в регионе в обмен на освобождение ребенка.

Сайт "Сегодня" также писал, что точное количество жертв в Чернигове установить не удастся, поскольку многие местные жители пропали без вести, люди горели заживо.