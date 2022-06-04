Под Северодонецком ранили двух международных журналистов

Под Северодонецком ранены два журналиста Reuters. Коллаж "Сегодня".

Двое журналистов Reuters попали под обстрел возле Северодонецка и получили ранения.

Об этом CNN заявил спикер Reuters.

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"В ходе командировки два журналиста Reuters получили легкие травмы, попав под обстрел на пути в Северодонецк", – отметили в Reuters.

Отмечается, что фотограф Александр Ермоченко и оператор Павел Климов ехали из Рубежного. В Reuters информируют, что пока не удалось установить личность погибшего.

При этом Ермоченко и Климов были доставлены в больницу в Рубежном, где им оказали первую помощь. У первого диагностировали небольшое осколочное ранение, у второго – перелом руки.

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Никаких деталей по поводу инцидента предоставлено не было.

Зеленский рассказал, сколько журналистов погибли из-за вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель на Донбассе французского журналиста Фредерика Леклерка из-за обстрела армии РФ. По его словам, с 24 февраля погибли уже 32 журналиста.

"Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала за местными. От смертельного ранения во время этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французский телеканал BFM TV. Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля".

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