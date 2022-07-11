Под Мелитополем оккупанты грозят родителям отбирать детей из-за школы

У оккупантов не осталось ничего святого. Фото: коллаж "Сегодня"

В селах под Мелитополем оккупанты грозят родителям отобрать детей, так как жители сел не хотят вести детей в школы, захваченные оккупантами.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

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Вчера угрозы звучали в адрес родителей села Максима Горького Мелитопольского района (Акимовский поселковый совет).

""Новая власть" проводила совещание и отметила, что родителей, которые не отдадут своих детей в школу, будут лишать родительских прав, соответственно, забирать детей. Скорее всего, такие совещания проводятся по селам всего Акимовского района", – сообщают сельчане.

Кроме того, стало известно, что коллаборанты уже создают свои социальные службы с инспекторами, которые бы ходили по домам и проверяли наличие учеников в семье и записались ли они уже в школу.

В селах Мелитопольского района у коллаборантов большие проблемы с кадрами. Молодых учителей почти нет, а пенсионеры отказываются работать на оккупантов.

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Ранее мы сообщали, что в Мелитополе патриарх Кирилл откроет РПЦ-кабинет.

Также напомним, ВСУ разнесли военную базу оккупантов в Мелитополе.