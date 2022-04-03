Под Изюмом ВСУ сбили российский истребитель Су-35 и задержали пилота (фото)

Украинские защитники сбили вражеский Су-35. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Изюмом Харьковской области ВСУ сбили очередной истребитель российских оккупантов Су-35. В результате пилот был задержан.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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Обломки вражеского самолета упали на жилую застройку села. Уничтожение Су-35 подтверждено также аудиоперехватом разговора российских захватчиков.

"Су-35, сбитый сегодня под Изюмом. Ущерб оркам — 50 млн долларов. Каждый сбитый самолет оккупантов — это сохранение жизней десяткам, а, возможно, сотням наших Героев и мирных жителей", — написал Геращенко.

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ВСУ сбили очередной истребитель российских оккупантов Су-35

Позже он сообщил, что катапультировавшегося пилота удалось задержать.

Катапультировавшегося пилота удалось задержать

Под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель Су-35 и задержали летчика

В четверг, 24 марта, силы противовоздушной обороны ВСУ на Изюмском направлении Харьковской области уничтожили российский истребитель Су-35. Пилот вражеского самолета был задержан украинскими военными. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Приятно рано утром посмотреть, как на поле под Изюмом горят обломки "суперсовременного" Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах", – написал Геращенко.

Задержанным оказался подполковник курского истребительного авиаполка Сергей Косик. По его словам, первый вылет на территорию Украины был совершен 13 марта. Задача летчика была – сопровождение воинской колонны и "работа по координатам", которые он получал от старшего штурмана.

Отметим, что Су-35 является новейшим самолетом ВКС РФ. Его стоимость составляет 40-65 миллионов долларов.

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