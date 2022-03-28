Под Ирпенем оккупанты расстреляли семью в гражданском авто – журналисты

Последняя машина не успела вовремя развернуться, и по ней стали стрелять оккупанты. Коллаж "Сегодня"

Под Ирпенем в Киевской области оккупанты расстреляли семью в гражданском авто.

Видео опубликовал немецкий телеканал ZDF.

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Программа Frontal немецкого телеканала ZDF обнародовала сюжет с видеозаписью из дрона, как российские солдаты расстреляли мирного жителя на Житомирской трассе под Киевом. Событие произошло около 14:00 7 марта.

На видео можно увидеть, как три гражданских автомобиля ехали мимо АЗС, за которым спрятались российские оккупанты. Когда первый автомобиль приблизился к ним и увидел бронетранспортер с экипажем оккупантов, он резко развернулся и поехал в обратном направлении.

Последняя машина не успела вовремя развернуться, и по ней стали стрелять оккупанты. Водитель вышел из машины и поднял руки вверх. В этот момент русские солдаты из пулемета убили водителя. После этого они подошли, обшарили автомобиль и оттащили тело убитого водителя к обочине.

Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов. Об этом сообщает телеканал "Украина 24" со ссылкой на Бучанский городской совет.

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"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмировская общины остаются под обстрелами врага.

Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.