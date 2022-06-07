Под Броварами предатель пошел в тероборону и сдал патриотов оккупантам: что ему угрожает

Дело коллаборанта передали в суд / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители продолжают отыскивать и передавать в руки правосудия пророссийских коллаборантов. В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Следователи ведомства завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно государственной измены 42-летнего жителя села Победа Броварского района Киевской области.

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Установлено, что обвиняемый в начале вооруженной агрессии России против Украины вместе с другими жителями села участвовал в создании формирования самообороны территориальной общины и владел информацией о личном составе, алгоритме действий и планах отряда.

Что сделал обвиняемый

Когда вражеские войска захватили населенный пункт, мужчина добровольно начал сотрудничество с оккупантами. Он не только помогал захватчикам ориентироваться на местности, но и выдал командира и других односельчан, входивших в территориальную оборону. Их взяли в плен и содержали под стражей, угрожая убийством.

По меньшей мере, пять из них подвергли пыткам. В частности, со связанными за спиной руками и надетыми на лицо шапками ставили к стене и стреляли под ноги, имитируя расстрел товарищей.

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Предателю грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд.

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