Победное шествие ВСУ под Киевом: в сети сообщают об освобождении Бучи, Бородянки и Гостомеля

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Вооруженные силы Украины сегодня, 1 апреля, вошли в Бучу Киевской области.

Об этом сообщила в Facebook депутат Бучанского горсовета Екатерина Украинцева

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Какая ситуация

"Наши родные ВСУ в Буче! С украинскими флагами! Бучанцы, родные! Нет слов! Люди пишут, звонят, что даже дышать сразу стало легче! Все будет Украина! Буча – это Украина!" – написала она.

Кроме этого, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ освободили также Бородянку Киевской области.

"Бородянка освобождена!" – написал он, прикрепив фото.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.

Также стало известно о том, что российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя. Так, военнослужащий ВСУ сообщил, что город сейчас деоккупирован.

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"Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и вскоре мы туда зайдем. Москали оставили Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но российские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!" – сказал он.

Также видео об освобождении Гостомеля обнародовал и военный корреспондент Андрей Цаплиенко:

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Напомним, в сторону границы с Россией направились две колонны вражеской армии, которые раньше стояли неподалеку от Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани.

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