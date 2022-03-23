Пленных украинских военных с острова Змеиный могут обменять на российских моряков – Верещук

Верещук рассказала об обмене моряков с острова Змеиный / Коллаж "Сегодня"

Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный. Их могут обменять на российских моряков.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет Суспільне.

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"Здесь есть моряки. Мы спасли 11 моряков и готовы их отдать. Для чего они нам нужны. Пусть только отдадут наших людей", – рассказала Верещук.

РФ хочет забрать своих моряков, которые тонули в Черном море.

"Они (РФ) изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", – ответила Верещук.

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В РФ заявили о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и т.д.

"Я говорю – хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем", — отметила Ирина Верещук.

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

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После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли. Однако позже стало известно, что военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену РФ.

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