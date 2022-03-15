Первые результаты контрнаступления ВСУ. Данные Генштаба

Полк оккупантов разгромили на пути в Киев. Архивное фото / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрнаступление украинской армии началось. Оперативные данные Генштаба по состоянию на вечер 20-х суток войны против Украины:

Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя . Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации.

. Воинами полка "Азов" было разбито одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил российской федерации. В Луганской области в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, один БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются.

в течение дня защитники Украины уничтожили пять РСЗО БМ-21 "Град" с боеприпасами к ним, три танка Т-72, один БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Эти данные уточняются. Продолжаются мероприятия по прикрытию государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Коварные удары оккупантов продолжаются:

Игнорируя нормы Международного гуманитарного права, российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство.

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Под Харьковом разгромили атаку врага

Вооруженные силы Украины успешно отразили атаку врага на Харьков. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.