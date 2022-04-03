Переехали из РФ и защищали Украину. В боях погибли сыновья добровольца Олега Бутусина

Сыны добровольца Бутусина погибли в боях / Фото: Коллаж: Сегодня

В боях против российских захватчиков погибли два сына добровольца из Калушского района Олега Бутусина – Роман и Леонид. Семья переехала в Украину в 2014 году из российского Владивостока, после чего Бутусин пошел воевать.

Об этом сообщил начальник отдела по делам ветеранов в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец в Facebook.

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Роман Бутусин погиб за Украину на 25-м году жизни, Леонид Бутусин – на 21-м.

Бутусины погибли, защищая Украину

"В мире нет таких слов, которыми можно было бы разрадовать семью Олега и Татьяны Бутусиных из Калушского района, которые получили самую трудную новость: в боях с оккупантами погибли сыновья Роман и Леонид. Надежда теплилась до последнего, что живы, но — печаль и боль, слезы и горе!" – написал Веркалец.

Что известно о семье Бутусиных

Олег Бутусин переехал на Прикарпатье из Владивостока вместе со своей семьей в 2014 году. У мужчины – 12 детей. В 2015-2016 годах мужчина воевал вблизи Донецка в составе седьмого батальона Добровольческого украинского корпуса. Из-за того что его паспорт сгорел во время одной из ротаций, ветеран не смог получить гражданство Украины.

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Олег Бутусин. Фото: "Курс"

17 декабря 2021 депутаты Ивано-Франковского областного совета просили Государственную миграционную службу и президента Зеленского предоставить гражданство добровольцу Олегу Бутусину, пишет "Суспильне".

Его сыновья Роман и Леонид тоже воевали за Украину. Все до последнего надеялись, что ребята живы. Но впоследствии стало известно, что в тяжелом бою они отдали свои жизни.