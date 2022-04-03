Переїхали з РФ та захищали Україну. У боях загинули сини добровольця Олега Бутусіна

Сини добровольця Бутусіна загинули у боях / Фото: Колаж: Сьогодні

У боях проти російських загарбників загинули двоє синів добровольця з Калуського району Олега Бутусіна – Роман і Леонід. Сім'я переїхала до України у 2014 році з російського Владивостока, після чого Бутусін пішов воювати.

Про це повідомив начальник відділу у справах ветеранів в Івано-Франківській області Володимир Веркалець у Facebook.

Реклама

Роман Бутусін загинув за Україну на 25-му році життя, Леонід Бутусін – на 21-му.

Бутусіни загинули, захищаючи Україну

"У світі немає таких слів, якими можна було б розрадити родину Олега та Тетяни Бутусіних із Калуського району, які отримали найважчу новину: у боях з окупантами загинули сини Роман та Леонід. Надія теплилася до останнього, що живі, але — смуток та біль, сльози та горе!" – написав Веркалець.

Що відомо про сім'ю Бутусіних

Олег Бутусін переїхав на Прикарпаття з Владивостока разом зі своєю родиною у 2014 році. У чоловіка – 12 дітей. У 2015-2016 роках він воював поблизу Донецька у складі сьомого батальйону Добровольчого українського корпусу. Через те що його паспорт згорів під час однієї з ротацій, ветеран не зміг отримати громадянство України.

Реклама

Олег Бутусін. Фото: "Курс"

17 грудня 2021 року депутати Івано-Франківської обласної ради просили Державну міграційну службу та президента Зеленського надати громадянство добровольцю Олегу Бутусіну, пише "Суспільне".

Його сини Роман та Леонід теж воювали за Україну. Усі до останнього сподівалися, що хлопці живі. Але згодом стало відомо, що у важкому бою вони віддали свої життя.