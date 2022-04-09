Пентагон: ракету "Точки-У" по вокзалу в Краматорске выпустила именно армия РФ

Обстрел произошел вчера, 8 апреля / Коллаж "Сегодня"

Именно российскими военными был осуществлен ракетный удар из "Точки У" на вокзале в Краматорске. Из-за обстрела пострадали 52 человека, а также еще 109 украинцев оказались ранены.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, пишет Радио Свобода.

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"Мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности. Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, когда поступило сообщение о последствиях", – отметили в Минобороны США.

Оккупанты собираются привлечь 18-ю мотострелковую дивизию вооруженных сил России для наступления на Краматорск.

"Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка", – уточнили там.

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Бойцов бросят туда, где атаковали железнодорожный вокзал, то есть в Краматорск.

"Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция", – объяснили в ведомстве.

Обстрел Краматорска

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