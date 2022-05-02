Пелоси заявила, что США будут помогать Украине, пока Россия проиграет

Нэнси Пелоси заявила, что США будут помогать Украине / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон будет поддерживать Киев до тех пор, пока Россия не будет побеждена. Также США предоставят Украине широкую экономическую, военную и гуманитарную поддержку.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, пишет The New York Times.

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"Америка будет поддерживать Украину, пока победа не будет одержана", – утверждает Пелоси.

Также спикер Палаты представителей Конгресса США отметила, что была тронута встречей с президентом Украины военного времени, назвав президента Украины Владимира Зеленского "блестящим". Нэнси Пелоси описала их трехчасовую встречу как "замечательный мастер-класс по лидерству".

Санкции против России

Зеленский и Пелоси обсудили, каким образом можно усилить санкции против России, чтобы наиболее эффективно побуждать ее к прекращению войны и ограничить любые возможности России обходить уже примененные и будущие санкции.

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