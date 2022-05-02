Пелосі заявила, що США допомагатимуть Україні, доки Росія програє

Ненсі Пелосі заявила, що США допомагатимуть Україні / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон підтримуватиме Київ доти, доки Росія не буде переможена. Також США нададуть Україні широку економічну, військову та гуманітарну підтримку.

Про це заявила речник Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, пише The New York Times.

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"Америка підтримуватиме Україну, доки перемогу не буде здобуто", – стверджує Пелосі.

Також спікер Палати представників Конгресу США зазначила, що була зворушена зустріччю з президентом України воєнного часу, назвавши президента України Володимира Зеленського "блискучим". Ненсі Пелосі описала їхню тригодинну зустріч як "чудовий майстер-клас з лідерства".

Санкції проти Росії

Зеленський та Пелосі обговорили, яким чином можна посилити санкції проти Росії, щоб найбільш ефективно спонукати її до припинення війни і обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції.

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