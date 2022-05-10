Патрушев за спиной у Путина предложил преемника в президенты РФ — журналист

Журналист о преемнике Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Алексей Бурлаков считает, что Путину 9 мая было плохо. Он убежден, что российский президент обращает внимание на общественное мнение. Кроме этого, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина.

Об этом Бурлаков рассказал телеведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Ему реально было очень плохо, и это очень хорошо! Мобилизацию не объявили, а это настраивает определенные процессы в РФ таким образом, что скоро она может развалиться", – сказал Бурлаков.

Бурлаков объясняет, что с ростом украинских побед растет недовольство с низов российского общества. Это, по мнению журналиста, может приблизить время покушения на диктатора.

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"Офицеры высшего и среднего звена могут задумать и покушаться на Путина. Но пока им это не выгодно, пока они не понимают, что им делать. Путин чувствует себя плохо, по непроверенным данным, его ждет хирургическое вмешательство. Между тем он якобы готовит себе преемника", – сказал Бурлаков.

Пока загадка, кто им станет, но уже известно, с кем Путин это обсуждает. Этим человеком стал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Патрушев ведет двойную игру: он обсуждает этот вопрос с Путиным и собирает людей, предлагающих кандидатуры за спиной вождя, потому что сам Патрушев не может стать заместителем", – сказал Бурлаков.

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По его данным, Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина.

"Дмитрий Патрушев является министром сельского хозяйства и недавно проявлял оппозицию к Путину, высказавшись против войны. Он даже заявлял о намерении уволиться, но не получилось. Другую кандидатуру представляет Владимир Мединский, являющийся советником действующего президента, главой делегации на переговорах с Украиной и автором фразы об одной излишней хромосоме у россиян", – сказал Бурлаков.

По его мнению, смена лидера в РФ не пройдет гладко.

"Если она должна пройти гладко, то это должно было бы произойти по российским законам. Согласно им власть перейдет премьер-министру Михаилу Мишустину. Если не он, то за ним должен идти глава Совета Федерации, затем спикер Думы и т.д.", – сказал Бурлаков.

Мишустин – против военной операции, поэтому смена Путина будет неприятностью для внутренних кругов российских властей.

"Кроме того, из военного парада 9 мая исключена авиационная часть. Аргумент о нелетной погоде – формальный, потому что годами до этого в таких случаях просто искусственно разгоняли облака. Есть другая версия, которую поддерживают западные аналитики и российские СМИ. Она заключается в том, что у Путина паранойя, он боится, что кто-то без его контроля попытается его изменить" , – заявил Бурлаков.

По его анализу, Путин боится, что нападение может быть с разных сторон.

"Если он боится собственной авиации – это уже просто клиника. Путин держит своих же доверенных генералов на очень большой дистанции и не подпускает к себе больше 4-5 человек. Все они проходят безумную проверку, как и врачи, которые рядом с ним дежурят ", – сказал журналист.

Он добавил, что заметил – рядом с Путиным во время парада присутствовали люди с черными чемоданами.

"В сети начали спрашивать, кто и что это? Варианты такие: там может быть раскладная броня, чтобы быстро накрыть Путина в случае покушения, а может быть какое-нибудь медицинское оборудование. В любом случае все у него очень плохо – как физически, так и психологически , – сказал Бурлаков.

Он также добавил, что во время речи Путина на параде хотел получить карту, чтобы "показать" российскому диктатору, чтобы тот не путал украинских территорий с российскими.

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