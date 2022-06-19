Патриарх Кирилл Гундяев благословил бурят на убийство украинцев

Установлено, что в Буче насиловали и убивали мирных граждан жители Бурятии / Коллаж "Сегодня"
Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) старается попасть еще и в санкционный список ЕС, откуда его пока "отмаливает" правительство Венгрии. Он в очередной раз высказался за поддержку войны Владимира Путина против Украины, назвав это "защитой России".
Новые высказывания Кирилла публикуют российские твиттер-каналы.
Что сказал
"Мы, прошедшие через все эти гонения, через всю эту безбожную идеологию, мы как народ воспряли и строим храмы, и растет у нас чувство любви к Отечеству, и видим, как сейчас наши ребята молодые защищают Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают воинов наших, рассказывают мне об удивительных примерах самопожертвенности и даже способности жизнь свою положить за друга своего. Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрений начальства, и не от продвижения по службе. А это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", – сказал церковник в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора.
Также Владимир Гундяев в своей торжественной проповеди вспомнил заповедь "не укради", только забыл сказать, что теперь от этой заповеди освобождаются "воспитанные православной верой" мародеры из армии Российской Федерации.
Обстановка
- 22 июня 2020 года патриарх Кирилл поздравил россиян с днем нападения нацистской Германии на Советский Союз (1941).
- По его мнению, во вторжении России в Украину виноваты... гей-парады на Западе.
- Верховная Рада Украины 31 мая ввела санкции против главы Русской православной церквиКирилла (Гундяева) и других деятелей РПЦ, которые теперь не имеют права ступить на святую киевскую землю,где произошло крещение Руси в 988 году.