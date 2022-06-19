Патриарх Кирилл Гундяев благословил бурят на убийство украинцев

Установлено, что в Буче насиловали и убивали мирных граждан жители Бурятии / Коллаж "Сегодня"

Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) старается попасть еще и в санкционный список ЕС, откуда его пока "отмаливает" правительство Венгрии. Он в очередной раз высказался за поддержку войны Владимира Путина против Украины, назвав это "защитой России".

Новые высказывания Кирилла публикуют российские твиттер-каналы.

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Что сказал

"Мы, прошедшие через все эти гонения, через всю эту безбожную идеологию, мы как народ воспряли и строим храмы, и растет у нас чувство любви к Отечеству, и видим, как сейчас наши ребята молодые защищают Россию на поле боя. Наши священники, которые опекают воинов наших, рассказывают мне об удивительных примерах самопожертвенности и даже способности жизнь свою положить за друга своего. Откуда это? Не от высокой зарплаты, и не от поощрений начальства, и не от продвижения по службе. А это от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", – сказал церковник в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора.

Также Владимир Гундяев в своей торжественной проповеди вспомнил заповедь "не укради", только забыл сказать, что теперь от этой заповеди освобождаются "воспитанные православной верой" мародеры из армии Российской Федерации.

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