Патріарх Кирило Гундяєв благословив бурятів на вбивство українців

Встановлено, що у Бучі ґвалтували та вбивали мирних громадян жителі Бурятії / Колаж "Сьогодні"
Внесений до списку санкцій Великої Британії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) намагається потрапити ще й до списку санкцій ЄС, звідки його поки що "відмолює" уряд Угорщини. Він укотре висловився за підтримку війни Володимира Путіна проти України, назвавши це "захистом Росії".
Нові висловлювання Кирила публікують російські твіттер-канали.
Що сказав
"Ми, що пройшли через усі ці гоніння, через усю цю безбожну ідеологію, ми як народ підбадьорилися і будуємо храми, і зростає у нас почуття любові до Вітчизни, і бачимо, як зараз наші молоді хлопці захищають Росію на полі бою. Наші священники, які опікуються воїнами нашими, розповідають мені про дивовижні приклади самопожертви і навіть здатності життя своє покласти за друга свого. Звідки це? Не від високої зарплати, і не від заохочень начальства, і не від просування по службі. А це від внутрішнього морального почуття, вихованого православною вірою", – сказав церковник у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору.
Також Володимир Гундяєв у своїй урочистій промові згадав заповідь "не вкради". Тільки забув сказати, що тепер від цієї заповіді звільняються "виховані православною вірою" мародери з армії Російської Федерації.
Обстановка
- 22 червня 2020 року патріарх Кирило привітав росіянз днем нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз (1941).
- На його думку, у вторгненні Росії в Україну винні... гей-паради на Заході.
- Верховна Рада України 31 травня ввела санкції проти глави Російської православної церквиКирила (Гундяєва) та інших діячів РПЦ, які тепер не мають права ступити на святу київську землю, де відбулося хрещення Русі 988 року.