Оторванные человеческие руки, выселение и мародерство: в каком ужасе живет оккупированный Мариуполь (фото, видео)

Андрющенко сообщил о ситуации в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе россияне планируют сносить жилые дома, чтобы скрыть свои преступления. Тем временем смертность в городе зашкаливает. О ситуации рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли по квартирному обходу. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут вскрываться для обследования. Людей предупреждают о выселении.

Реклама

"Новая волна мародерства под официальной протекцией на старте", — прокомментировал Андрющенко.

При этом люди продолжают жить в подъездах даже со страшными последствиями войны, сообщил советник мэра, опубликовав шокирующие фото.

Потенциально неприемлемые материалы Этот контент содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными. Реклама Смотреть

Реклама

Здание БСМП (скорой помощи), где планировалось открытие инфекционного отделения, запланировано на снос на следующей неделе. Медицинское оборудование будет перенесено в здание суда. Открытие инфекционного отделения отложено не менее чем на 10 дней.

Тем временем количество импровизированных могил в городе увеличивается. Даже после эксгумации они мгновенно наполняются новыми погибшими. Уровень смертности остается сверхвысоким.

Как живут в Мариуполе

Ранее Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе ежедневный обиход людей полностью перешел на улицы. Там устроили кухни и зоны отдыха. К тому же люди до сих пор ищут родных, а погибших хоронят прямо во дворах.

Он убежден, что оккупанты бросили людей на произвол судьбы, потому что украинцы для них не люди.

"Худшее, что люди понемногу привыкают. Адаптируются. Сравнивают уже не с прошлым до войны, а с февралем-апрелем. С собственной жизнью в холодных подвалах под обстрелами. Учатся радоваться новой жизни при минимальных нуждах. Когда-то в будущем психологи опишут "Мариупольский синдром". Отдельное психологическое состояние, которое кажется невозможным в нормальной жизни", – рассказал советник мэра.

Кроме того, в Мариуполе серьезные проблемы с электричеством, о которых не рассказывают российские пропагандистские СМИ. Частично в Центральном районе Мариуполя подключено электроснабжение в объеме, достаточном для создания пропагандистских фото о том, что "жизнь возвращается". На самом деле жителям разрешено включать не более одной лампочки в квартире. Холодильник, кондиционер, стиральная машина, телевизор – под запретом.