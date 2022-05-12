Остров Змеиный уже стал новой "Чернобаевкой" – Братчук

Братчук рассказал о ситуации со Змеиным / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области сохраняется опасность ракетных обстрелов. Однако на данный момент украинские силы ПВО справляются с угрозой. Об этом рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук ведущим Максиму Сикоре и Василию Пехньо в эфире телемарафона, который транслировался на YouTube-канале "Украина 24".

"Вероятность ракетных обстрелов и атак у нас остается постоянной, несмотря на то, что ночь сегодня в городе и регионе прошла относительно спокойно. Вчера враг пытался совершить ракетный обстрел, но одна ракета летела и не долетела. Надеюсь, наши силы противовоздушной обороны и далее будут выполнять свои боевые задачи", – сказал он.

По словам спикера ОВА, перегруппировка происходит в Черном море. Черноморский флот имеет от 5 до 7, а то и 8 кораблей в акватории Черного моря, которые несут на борту крылатые ракеты, которыми обстреливают Одессу и Одесскую область.

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"После одного из обстрелов у нас в одном из районов области попали в подстанцию, ремонтные работы ведутся, серьезные повреждения, жители пока остаются без света. Ток был, хотя и в аварийном состоянии — люди могут зарядить телефоны, ток подается в больницы. Надеюсь, в ближайшие дни это тоже будет решено", – рассказал он.

Есть провокации на приднестровском направлении, можно насчитать как минимум четыре, сообщил Братчук. В них пытаются обвинить Украину. Но на данный момент ситуация относительно спокойная, идет имитация бурной деятельности. Тем временем россияне пытаются закрепиться на острове Змеиный, но безуспешно.

"Угроза высадки морского десанта постоянная. Сейчас не видно активных приготовлений, но мы понимаем, что остров Змеиный для них очень интересен. Враги пытаются не только гарнизон поставить, но и средства противовоздушной обороны, что позволит оккупантам еще больше контролировать эту часть Черного моря. Но уже сегодня мы говорим об острове Змеином как о "Змеебаевке", поэтому я надеюсь, что ВСУ выполнят свои задачи. Мы видим, что Генштаб оперативно отслеживает информацию и готовит им новые приключения", — сказал спикер ОВА.

В Херсонской области враг накапливает силы. Им нужно овладеть Николаевом, но это невозможно не только сейчас, а и вообще, добавил Братчук.

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Ситуация на Змеином

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Кроме того, ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Также 2 мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

11 мая нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что Вооруженные силы Украины провели невероятную операцию на острове Змеиный, который россияне пытались использовать в качестве своей базы в северо-западной части Черного моря. Эта база полностью уничтожена украинскими военными. Нардеп подчеркнул, что это огромный успех, который дает возможность для открытия пути транспортировки украинского зерна из Одессы.

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