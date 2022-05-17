"Остановил прорыв оккупантов": что известно о Герое Украины Дмитрии Тодорове

Старший лейтенант ВСУ Дмитрий Тодоров воюет на Донбассе с 2019 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Старший лейтенант ВСУ Дмитрий Тодоров получил звание Героя Украины за смелость и эффективность боях против оккупантов на Донбассе.

Как пишет издание АрмияInform Тодоров с детства мечтал о службе в десантных войсках и потому отучился на факультете подготовки десантных войск Военной академии в Одессе. Летом 2019 молодой десантник получил первое офицерское звание – "лейтенант", а уже через месяц после выпуска отправился на фронт, где непосредственно на позициях и принял взвод.

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"Когда принял взвод, мне было 22, а самому старшему подчиненному – 55. Но никто не говорил мне: "О, зеленый, молодой… Да что ты видел?" Более того, люди обращались ко мне на "вы", так же как и я к ним. Понимал, какими бы опытными и смелыми они ни были, решение за подчиненных всегда принимает командир, он же является для них и примером. Конечно, над получением авторитета пришлось поработать", – рассказал он.

Участие в боях на Донбассе

Широкомасштабное вторжение России к тому времени уже старший лейтенант Дмитрий Тодоров, командир роты, встретил около шахты "Бутовка".

"В 2019-м стояли в районе Станицы Луганской, в 2020-м обороняли окрестности Счастья. Затем – окрестности Авдеевки. Понятно, что эта ротация оказалась "самой веселой". В батальоне создали сведенные подразделения, которые отправляли на усиление в точки, где шли жесткие бои. Одно из таких сводных подразделений численностью 22 человека, возглавил и я. Моя задача была не командовать воинами, а вести за собой, непосредственно участвовать в боях. После первых боев часть людей получили ранения, нас осталось 15", – вспоминает десантник.

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По его словам, достаточно скромная численность группы не помешала удержать определенный рубеж в Донецкой области:

"Когда сдвинула колонна вражеской техники – приняли бой и не дали оккупантам прорваться. Удалось уничтожить вражеский танк, БМП, значительную часть пехоты… Одну "беху" захватили. На моем личном счете – отминусованный Т-72. Во время зачистки населенного пункта от противника уничтожили еще один танк. А живую силу противника вообще не считали. Всех в землю! Как бы жестоко это ни звучало".

В настоящее время Дмитрий Тодоров проходит лечение после осколочного ранения.