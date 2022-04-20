Орешкин: Генералы недовольны планами Путина к Пасхе

Владимир Путин требует от военного командования РФ быстрых побед / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин считает битву за Донбасс решающей и требует от своей армии побед уже к Пасхе, однако российские генералы недовольны его планами.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин ведущим телеканала "Украина 24" Василию Голованову и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEДOM.

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Как отметил политолог, российскому командованию "никаким образом завлечь людей на линию фронта не удается". По его словам, на стороне Путина "диванные войска", однако тех, кто реально желает воевать – "немного и вряд ли много будет".

"Ситуация скверная, и именно потому путинские генералы, мне кажется, не испытывали большого восторга от стоящей перед ними задачи до Пасхи добиться серьезных продвижений или до мая", – отметил Орешкин.

На вопрос, рассчитывает ли Путин, что битва за Донбасс станет решающей, российский эксперт ответил:

"Конечно, рассчитывает. Он просто вынужден это делать. Он вынужден гнать генералов, потому что если наступления не будет, то пройдет какое-то время, Украина наберет какого-то нового вооружения и двинется освобождать уже захваченные территории. Это для него будет катастрофой".

Как объяснил политолог, Путин гонит армию вперед и требует побед. Однако генералы очень хорошо понимают, что если они двинут вперед неподготовленные войска, не имея 3-4-5-кратного преимущества в живой силе и в технике, то можно и проиграть, потому что потери наступающей стороны всегда больше, чем обороняющейся, тем более хорошо подготовленной.

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"Они бы предпочли подождать, но Путин ждать не может", – добавил он.

Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть

Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По информации Романенко, Путин провел совещание с руководящим составом силовых структур.

"Было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сообщил он.

По состоянию на утро 20 апреля российские оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины с целью захвата Донецкой и Луганской областей. Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.