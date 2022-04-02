Они всех детей расстреливают нах*уй – радиоперехват

Оккупанты убивают украинских детей / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев. Обо всем этом военные РФ рассказывают родным и друзьям по телефону.

Звонки оккупантов перехватила СБУ.

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Один из захватчиков рассказывает жене о "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бежали за маленькой девочкой и стреляли ей по ногам. А делали это для развлечения: "Они всех детей расстреливают нах*уй. Там прямо он бежит за девчонкой, они прям по ногам ей стреляют. Девочке где-то 13 лет".

Дальше хвастается тем, что обокрал с сослуживцами мирных жителей Киевской области: "Машин набрали себе, бл*дь. Хюндайчик новенький стоит – ключи есть, работает. Ружьев себя набрали, карабинов…".

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Еще один оккупант совершенно спокойно рассказывал отцу, что они едят украинских собак. Мол, с питанием у них "все нормально"

"Собаку зарезали, съели и нормально. А нутрии закончились, их где-то штук 8 было", - сказал живодер.

"Хуже всего, что даже "мирные" оставшиеся в РФ россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине. Мы фиксируем все безобразия, чтобы каждый оккупант понес заслуженное наказание. И прежде всего на поле боя!", - заявили в СБУ.

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Военные РФ убили 158 украинских детей

В Украине за прошлые сутки в результате войны РФ против нашей страны погибли пять детей, еще девять пострадали. Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - уточнила Денисова.