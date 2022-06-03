Оккупанты завидуют украинцам и мародерят даже магниты с холодильников – перехват

Оккупанты мародерят в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты настолько дикие, что воруют все подряд. Так, захватчики берут с собой даже магнитики из холодильников. Также они завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

Реклама

"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, походу, вот я их себе взял", – рассказывает русский мародер своему брату.

Он добавляет, что военные России воруют в Украине все, что видят:

"Пацаны че только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню, "тырчики", болгарки – всё домой".

Сам оккупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все "добро" сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать.

"Захватчик очень из-за этого переживает. Но мы бы советовали ему больше думать не о косметике, а о том, вернется ли он домой. Ибо мертвому ни припарка, ни никакой крем не поможет", – отметили в СБУ.

"Спи*дили у кого-то из своих". Оккупанты начали воровать у сослуживцев – перехват разговора

Российские оккупанты начали воровать не только у украинцев, но и у своих собратьев. Так, враги крадут собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Реклама

"Тут есть спи*денный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас", – рассказал оккупант своему отцу.

Но для уверенности такое оружие закапывают, чтобы впоследствии за ним вернуться. Поэтому отец оккупанта просит "прикопать" ему несколько автоматов и пистолетов.

Кроме того, наибольшей популярностью среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив на крышке БТРа.

Ранее мы писали: