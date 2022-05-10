Оккупанты заставляют воспитателей и работников банков переезжать из Донецка в Мариуполь

Оккупанты заставляют переезжать людей в захваченный Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты приказали руководителям детских садов оккупированного Донецка отобрать персонал, который отправят в захваченный Мариуполь и приближенные населенные пункты, а именно Мангуш, Никольское, Ялта. Россияне говорят, что это необходимо для "организации работы на местах". Также оккупанты отбирают персонал банков.

Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Подобным образом отбирается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов", – говорится в сообщении.

Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупантов к местному населению. Также влияет то, что большинство банковских работников и воспитателей выехали на подконтрольную Украине территорию и отказались сотрудничать с россиянами.

"Известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено", – говорится в сообщении.

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Для чего оккупанты вывозят украинцев в Россию

Оккупанты вывозят украинцев в Россию, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионах Украины. РФ поступает так же, как когда-то поступал Советский Союз.

"Смотрите, пожалуйста, в историю, – они так поступали всегда. Советский Союз поступал так на всех территориях, и Россия продолжает эту позорную практику. Для чего это делается? Первое – это замещение коренного населения на россиян для того, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионе. Во-вторых, это переселение",– заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

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