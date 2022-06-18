Оккупанты вывезли часть пленных защитников "Азовстали" из "ДНР" – инсайд Снегирева

Россия намерена шантажировать Украину судьбой пленных защитников Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты вывозят пленных бойцов полка "Азов" с территории так называемой "ДНР" в Россию.

Об этом рассказал в эфире Youtube-канала "Украина 24" военный эксперт Дмитрий Снегирев со ссылкой на свои источники.

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"По нашей информации, часть из них (бойцов "Азова" – ред.) переведена в СИЗО города Рязань. Их фактически распыляют по всей территории Российской Федерации, чтобы сделать невозможным контакты с ними и, соответственно, доступ представителей международных организаций и иностранных институций, занимающихся военнопленными. Главное – тезис, который продвигают россияне. Это то, что они не военнопленные, а "представители террористических организаций", – сообщил Снегирев.

Также он прокомментировал смертный приговор, вынесенный в "ДНР" иностранным добровольцам ВСУ.

"Проводятся параллели по поводу того, что возможен смертный приговор и бойцам полка "Азов" как представителям "террористической организации". Эта тема с возможным обменом будет муссироваться, я предупреждаю украинское общество, как минимум в течение года", – считает эксперт.

Напомним, что оккупанты доставили украинских военнопленных с "Азовстали" в бывшую исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком.

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В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

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Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".

По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.