Оккупанты угрожали Колыхаеву перед похищением: появились подробности задержания

Стали известны подробности задержания Игоря Колыхаева в Херсоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны подробности похищения мэра Херсона Игоря Колыхаева российскими оккупантами. Оно произошло утром 28 июня в одном из коммунальных учреждений оккупированного города, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

Об этом в Facebook сообщила советница мэра Херсона Галина Ляшевская.

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По ее словам, как только Колыхаев вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардейцы и, вероятно, ФСБ.

"Они изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", – сообщила Ляшевская.

Она заявила, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

"Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева", – написала советница мэра Херсона.

Что требуют оккупанты для освобождения Колыхаева

Как рассказал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Халань, оккупанты могут освободить мэра Херсона, если он выполнит их условия. От Игоря Колыхаева требуют, чтобы он обеспечил переход всех коммунальных предприятий оккупированного города на российские рубли.

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Халань объяснил, что оккупанты назначили своего гауляйтера, а Колыхаев остался в городе и руководил коммунальными предприятиями.

"Случилось так, что оккупант поставил ультиматум, что с 1 июля все коммунальные предприятия должны подписать контракты и перейти на заработную плату в рублях. Наступил такой дедлайн, когда уже невозможно было балансировать. И вот этот дедлайн, который должен состояться через 3 дня, он все же не оставил выбора", – рассказал Халань.

Он объяснил: если признавать, что коммунальные предприятия перезаключают контракты, то, соответственно, Колыхаев стал бы предателем Украины и коллаборантом, потому что он это внедрял бы. В то же время у мэра Херсона есть вариант перечить оккупанту и говорить, что "теперь мы не сможем находить общие интересы" и сказать им твердое "нет".

Ранее сообщалось, что утром 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева увезли в неизвестном направлении.

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Также мы писали, что Игорь Колыхаев за считанные часы до своего похищения успел дать эксклюзивное интервью для сайта "Сегодня". Мы спросили его о том, как ему живется и работается в оккупированном городе, чем именно он и его команда занимаются, как живется обычным людям.