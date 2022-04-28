Оккупанты снова ударили по Харьковской области, есть жертвы

Оккупанты снова бьют по Харьковской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. За сегодня, 28 апреля, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Какова ситуация в Харьковской области?

В Харьковском районе россияне попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам.

В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, повреждения незначительные, поэтому потребности в госпитализации нет.

На сегодняшний день в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте.

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"Полчаса назад россияне еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб. Уважаемые харьковчане, не пренебрегайте сигналами тревоги! Оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова. Без необходимости – не покидайте укрытия. Обстрелы продолжаются", – подчеркнул Синегубов.

Обстрелы в Харьковской области

В Харьковской области в результате ночных обстрелов оккупантов погибли 3 человека, также ранены 15 человек . Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он также опроверг сообщения, распространяемые в Сети о якобы применении на территории региона фосфорных бомб.

По словам Синегубова, обстрелам подверглись Харьков, Золочев, Чугуев, Дергачи.

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