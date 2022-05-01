Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть жертвы, много раненых

Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение 1 мая российские оккупанты обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. В области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате обстрелов погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения.

"Напоминаю, что опасность обстрелов на Харьковщине очень высока. Оставайтесь по возможности в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не находитесь на улице без необходимости", – заявил Синегубов.

Он отметил: как и в предыдущие дни, ситуация остается напряженной на Изюмском направлении. Там враг продолжает попытки наступления.

"Благодаря эффективным действиям наших защитников эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты в очередной раз понесли большие потери в живой силе и технике", – добавил глава ОВА.

Кроме того, оккупанты вели обстрел позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка и понесли большие потери в районе поселка Старый Салтов.

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От оккупантов освободили стратегически важное село под Харьковом

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области.

Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно стрелял из артиллерии по мирным районам Харькова.

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