Оккупанты рискуют вызвать катастрофу на Запорожской АЭС – что там происходит

Оккупанты до сих пор находятся на ЗАЭС. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС. Там сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло.

Сейчас работа на станции ведется вахтовым методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю.

Личный состав оккупационных войск, вовлеченный в охрану объекта, размещен в основном в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория станции. Также военные занимают квартиры эвакуированных граждан. На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.

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Руководством РФ станции изучается возможность подключения станции к энергосистеме РФ. Впрочем, по техническим причинам это пока невозможно.

На территории ЗАЭС около 500 оккупантов со взрывчаткой – "Энергоатом"

На Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов. У них большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС. Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Котин рассказал, что российские оккупанты находятся непосредственно на самой ЗАЭС. Предварительно их там около 500 человек с большим количеством техники и взрывчатки. Это создает опасные условия для станции.

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"Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды и энергоблоки продолжают выдавать электричество в энергосистему Украины. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков. Есть факты издевательства над персоналом, есть факты похищения людей. Около недели назад российские оккупанты расстреляли одного из работников этой станции прямо дома. Его удалось спасти, врачи борются за его жизнь", – сказал Котин.

Он отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

"Запорожская атомная электростанция и в мирное время – это хорошо укрепленный объект. Который имеет хорошую систему наблюдения, ограждение, специальные помещения для укрытия персонала, большие помещения для отдыха. Эта станция имеет столовые и другие необходимые помещения, где можно разместить множество людей. То есть это идеальная военная база. Более того, россияне понимают, что то количество находящихся там ядерных материалов их защищает. Украина не будет бить по такому объекту", – подчеркнул Котин.

Котин добавил, что одной из причин, почему россияне захватывали и захватывают украинские атомные электростанции, могут быть "фантомные боли" президента РФ Владимира Путина, который еще в 2000 году имел планы объединить атомный комплекс Украины и России. Кроме того, глава "Энергоатома" отверг возможность передачи украинской электроэнергии на оккупированные территории.

"Технически производимую в Украине электроэнергию невозможно передавать на оккупированные территории. Запорожская атомная станция полностью подсоединена к электросистеме Украины. Есть отдельные линии, которые ведут на Крым, но они повреждены еще с 2015 года. Для того чтобы их восстановить, необходимо провести очень большую работу и потратить очень значительные средства", – сказал Котин.

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