Оккупанты проводят скрытую мобилизацию в РФ: вербуют "казаков" и безработных

Оккупанты вербуют "казаков" на войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия для пополнения резервов оккупационных войск продолжает меры скрытой мобилизации. Основное внимание агитаторов уделяется вербовке российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края, граждан, потерявших работу в результате международных санкций, и бывших военнослужащих, проживающих на территории других постсоветских стран.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным ГУР, агитационная кампания продолжается и в других субъектах РФ. В военных комиссариатах Приморского края активно проводится работа по поиску желающих принять участие в боевых действиях. Предлагаемая заработная плата "добровольца" – от 200 тыс. рублей. Аналогичные мероприятия также проходят в Брянской, Курской и Белгородской областях. Местные военкоматы предлагают заключение краткосрочных контрактов на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах.

"В то же время проводятся подготовительные мероприятия по возможному объявлению частичной мобилизации в Белгородской, Курской и Брянской областях на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте", – говорится в сообщении.

По информации разведки, агитационные мероприятия вызывают недоверие со стороны потенциальных "мобилизованных", ведь в РФ начинает распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной. Многие, кто в начале войны подписали "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального истечения срока контрактов. Добавляются проблемы с реальным получением обещанных средств – военные не могут получить деньги или же получают на порядок меньшие суммы.

РФ может объявить всеобщую мобилизацию 9 мая

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Кремль готовится объявить о мобилизации в России 9 мая, несмотря на то, что скрытая мобилизация уже происходит.

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"Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации. Сейчас Росрезерв начал сверять, что есть у них, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационному наряду. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – сказал Буданов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также уверен, что президент РФ Владимир Путин 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.