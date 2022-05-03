Оккупанты пропустили эвакуированных с "Азовстали" через фильтрационный лагерь, проверку прошли не все

Эвакуация в Запорожье. Фото Reuters

Гражданских допрашивали оккупанты перед эвакуацией с "Азовстали" и разрешили выйти не всем. Искали связи жителей города с властью или военными.

Об этом рассказал журналист Алексей Мацука телеведущим телеканала "Украина 24" Олегу Белецкому и Юлии Галушко в эфире проекта FREEDOM.

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Люди из Мариуполя прибыли в Запорожье. Жители рассказывали, что когда их выводили из "Азовстали", то после этого вывозили в Безымянное. Там организован фильтрационный лагерь.

"Там берут отпечатки пальцев, фотографии, изучают связи через социальные сети. Мне несколько человек подтвердили данные, которые разыскивали по всем возможным базам соцсетей на предмет нет ли у них связей с украинским руководством, с госслужащими или с военными", – рассказал журналист.

Рассказывают о девушке, проживавшей в Мариуполе, но родом из Донецка, у нее был статус участника боевых действий, ее в Безымянном задержали в этом фильтрационном лагере и отправили в неизвестное место. Никто не знает куда, и никто не знает теперь, как с ней установить связь. Ее родная сестра осталась в Безымянном.

Такие же фильтрационные лагеря россияне поставили в Мангуше, Безымянном и еще в стороне Донецка.

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"Что еще интересное наблюдение, которым люди местные, приехавшие из Мариуполя, поделились с нами, что когда они едут в этих автобусах Красного Креста эвакуационных, на обочинах трасс стоят люди с баулами, с сумками, и буквально пытаются остановить эти автобусы, чтобы сесть в них, потому что места там были. Но российский конвой, сопровождающий эти автобусы, категорически отказывал Красному Кресту, отказывал водителям, чтобы хотя бы одного человека взять", – отмечает Мацука.

Также журналист подчеркнул, что жители Мариуполя рассказывают, что россияне не всем разрешили выйти из бомбоубежищ. Одна из эвакуированных женщин сказала, что удалось выйти из одного бомбоубежища только одиннадцати людям, а сорок шесть остались еще там.

"Люди, которым удалось уехать и пройти так называемую фильтрацию, нам такую информацию подтверждали. Более того, они еге озвучивали представителям. На месте было ООН, на месте был Красный Крест, на месте был Кабинет министров в лице Ирины Верещук, на месте находились СБУ, правоохранительные органы – всем они эту информацию озвучивали. Все знают об отношении россиян к украинцам", – подчеркивает Мацука.

Еще один эвакуированный парень, работник "Азовстали" с 2014 года, рассказал, что ему российские оккупанты предъявляли претензию, что он якобы связан с какими-то батальонами. Его отвели в фильтрационный лагерь как пленника.