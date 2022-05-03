Окупанти пропустили евакуйованих з "Азовсталі" через фільтраційний табір, перевірку пройшли не всі

Евакуація у Запоріжжя. Фото Reuters

Цивільних допитували окупанти перед евакуацією з "Азовсталі" і дозволили вийти не всім. Шукали зв'язки жителів міста із владою чи військовими.

Про це розповів журналіст Олексій Мацука ведучим каналу "Україна 24" Олегу Білецькому й Юлії Галушці в ефірі проекту FREEDOM.

Реклама

Люди з Маріуполя прибули до Запоріжжя. Жителі розповідали, що коли їх виводили із "Азовсталі", то після цього вивозили в Безіменне. Там організований фільтраційний табір.

"Там беруть відбитки пальців, фотографії, вивчають зв'язки через соціальні мережі. Мені декілька людей підтвердили данні, що їх розшукували по всіх можливих базах соцмереж на предмет чи немає в них зв'язків із українським керівництвом, чи із держслужбовцями, чи із військовими", – розповів журналіст.

Розповідають про дівчину, яка мешкала у Маріуполі, але була родом із Донецька, у неї був статус учасника бойових дій, її в Безіменному затримали в цьому фільтраційному таборі і відправили в невідоме місце. Ніхто не знає куди, і ніхто не знає тепер, як із нею встановити зв'язок. Її рідна сестра залишилася в Безіменному.

Такі ж фільтраційні табори росіяни поставили в Мангуші, Безіменному і ще в стороні Донецька.

Реклама

"Що ще, цікаве спостереження, яким люди місцеві, які приїхали із Маріуполя, поділилися із нами, те що коли вони їдуть в цих автобусах Червоного Хреста евакуаційних, на узбіччях трас стоять люди з баулами, з сумками, і буквально намагаються зупинити ці автобуси, щоб сісти в них, бо місця там були. Але російський конвой, який супроводжує ці автобуси, категорично відмовляв Червоному Хресту, відмовляв водіям, щоб хоча б одну людину прийняти", – зазначає Мацука.

Також журналіст наголосив, що жителі Маріуполя розповідають, що росіяни не всім дозволили вийти із бомбосховищ. Одна із евакуйованих жінок сказала, що вдалося вийти із одного бомбосховища тільки одинадцятьом людям, а сорок шість залишилися ще там.

"Люди, яким вдалося виїхати і пройти цю так звану фільтрацію, нам таку інформацію підтверджували. Більше того, вони її озвучували представникам. На місці був ООН, на місці був Червоний Хрест, на місці був Кабінет міністрів в особі Ірини Верещук, на місці були СБУ, правоохоронні органи – всім вони цю інформацію озвучували. Всі знають про ставлення росіян до українців", – підкреслює Мацука.

Ще один евакуйований хлопець, працівник "Азовсталі" з 2014 року, розказав, що йому російські окупанти пред’являли претензію, що він наче пов'язаний із якимись батальйонами. Його відвели до фільтраційного табору як полоненого.